حبس عاطل سودانى لاتهامه بسرقة المتاجر بعابدين

أمرت نيابة عابدين بحبس عاطل سودانى الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة عدد من المتاجر بأسلوب كسر الأبواب.

كشفت التحريات أن المتهم "م.ا" سبق اتهامه فى 3 قضايا وهو وراء ارتكاب العديد من وقائع سرقات المتاجر بعابدين، ومن خلال إعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء استقلاله سيارة ماركة هيونداى مستأجرة وبحوزته "عتلة حديد"، وبمواجهته اعترف بارتكابه 14 حادث سرقة متجر بحصيلة سرقات بلغت 400 ألف جنيه بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية وقد أرشد المتهم عن 3 أجهزة كمبيوتر لاب توب، وعثر معه على 2000 جنيه، وأقر بأنها من متحصلات السرقة وأنه أرسل باقى المبالغ لأقاربه بالسودان، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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