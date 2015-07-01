رونالدو قد يشارك في الأولمبياد مع البرتغال

ربما يشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة عام 2016 في ريو دي جانيرو.

وأكد رئيس الاتحاد البرتغالي فيرناندو جوميز أن رونالدو يأتي على رأس الترشيحات للثلاثي فوق السن الذي يسمح له بالمشاركة في الأولمبياد.

وكان المنتخب البرتغالي قد تأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو بعد أن حصد المركز الثاني في يورو تحت 21 عاما.

وقال جوميز لصحيفة جلوبو "من الممكن مشاركة رونالدو في الأولمبياد، نستطيع جلب ثلاثة لاعبين فوق 23 عاما وكريستيانو واحد من المرشحين بالطبع لكننا لم نناقشه".

وسبق لكريستيانو رونالدو المشاركة في أولمبياد أثينا 2004 لكنه حصل مع البرتغال على المركز الأخير في مجموعته التي ضمت العراق والمغرب وكوستاريكا.