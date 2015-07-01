مصدر أمنى: المنوفية شهدت مسيرة إخوانية واحدة ولم تستمر لدقائق

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية أن المحافظة شهدت هدوءا تاما ولم تشهد أى عمليات تخريبية من قبل الجماعات الإرهابية، فى ظل الدعوات التى دعت اليها جماعة الإخوان لنشر العنف فى البلاد فى ذكرى ثورة 30 يونيو والتى قضت على نظام الإخوان الإرهابى.

وأضاف المصدر أن التواجد الأمنى بجميع مدون ومراكز المحافظة منع أعضاء الجماعة الإرهابية من الخروج فى مسيرات اليوم ولم تشهد المحافظة سوى مسيرة واحدة على طريق الشهداء – شبين الكوم ولم تستمر سوى دقائق، حيث قام الاهالى بتفريقها، وأشار المصدر إلى أن انتشار سيارات الانتشار السريع فى جميع مراكز ومدن المحافظة بثت نوعا من الخوف لدى الإرهابيين.

وأضاف المصدر أن مدينة شبين اليوم شهدت مسيرة مؤيدة للجيش والشرطة ومنددة بالإرهاب جابت معظم أنحاء المدينة وذلك عقب انتهاء المئات من أهالى المدينة من أداء صلاة الغائب على النائب العام المستشار هشام بركات .