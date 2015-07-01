المدير العام لمنظمة العمل العربية يطالب بتوحيد الصفوف لمقاومة الإرهاب

طالب فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، بتكاتف وتوحيد الصفوف بين جميع دول العالم لمقاومة ظاهرة الإرهاب، ووضع خطة عمل مشتركة للقضاء عليها، يشارك فيها كافة الأجهزة والجهات المعنية.

وأشار المطيري، فى بيان له، إلى أن العالم عليه أن يعلم الآن أن ظاهرة الإرهاب أصبحت خطرا على الجميع بلا استثناء، ولا مفر من الاتجاه نحو العمل المشترك بعد أن تبين أن الإرهاب لا يفرق بين منطقتنا العربية والقارات الأخرى.

وجدد المطيرى باسم جميع أطراف العمل الثلاثة فى الوطن العربى، من حكومات وأصحاب عمل وعمال، إدانته للعمل الإرهابى الذى استهدف موكب النائب العام المستشار هشام بركات.

وأوضح المطيرى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع توحيد الخطاب، إضافة إلى وجود دور مهم للإعلام الوطنى من خلال إشاعة مفاهيم التعايش والتسامح ونبذ العنف والإرهاب، علاوة على العمل العربى المشترك الذى يهدف إلى التنمية المستدامة.