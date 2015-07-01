سرقة أموال سائحين أجانب أثناء رحلتهما للأقصر وأسوان على متن باخرة سياحية

تكثف مباحث شرطة السياحة والآثار بمحافظة أسوان، جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة بعض أموال سائحين أجانب على متن باخرة سياحية قادمة من الأقصر فى طريقها إلى مدينة أسوان.

بدأت الواقعة، عندما اكتشف 122 سائحاً أجنبياً من مختلف الجنسيات، سرقة بعض نقودهم أثناء استقلالهم فندق عائم قادمين من مدينة الأقصر، فى طريقهما إلى مدينة أسوان لاستكمال رحلتهم السياحية.

وأثناء رسوا الباخرة السياحية (Royal Sine Ten) بمدينة إدفو، اكتشف عدد من السائحين وجود سرقة لبعض نقودهم، ما أثار حفيظة السائحين، وتم إخطار شرطة السياحة والآثار بالواقعة، لكشف ملابسات وظروف الواقعة وضبط الجناة.