عمليات الوزراء: 3 مسيرات على مدار اليوم وبتر يد إرهابى فجر قنبلة بالمعصرة

أعلنت غرفة عمليات مجلس الوزراء أن هناك 3 مسيرات محدودة بالمطرية وكفر الدوار ودمنهور على مدار اليوم الثلاثاء تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو من أعضاء الجماعة الارهابية، تم التعامل معهم أمنياً وتفريقهم، على النحو التالى:

وأوضحت الغرفة إنه تم اطلاق النار من عدد 3 ملثمين علي قوات تأمين متحف الشمع بحلوان، أدي لاستشهاد أمين شرطة واصابة فرد أمن مدني بالاضافة مصرع إرهابيين اثنين داخل سيارة بجوار قسم ثاني شرطة 6 أكتوبر، انفجرت بهم عدد 2 قنبلة كانت بحوزتهم كما أدت الي مصرع مواطن تصادف وجوده بجوار السيارة.

وأوضحت غرفة العمليات أن منطقة المعصرة شهدت انفجار عبوة ناسفة بمنطقة المعصرة بالقاهرة كانت بحوزة أحد الاشخاص أدت إلي بتر يده اليمني وانفجار عبوة ناسفة بجوار قسم شرطة سمسطا بمحافظة بني سويف دون وقوع خسائر بشرية وانفجار محدث صوت بميدان الزراعيين بمحافظة بني سويف دون وقوع خسائر بشرية.

وأشارت إلى قيام فردين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق نار على نقطة شرطة فيصل بمحافظة الإسكندرية دون وقوع خسائر بشرية، لافته إلى أنه لا صحة لما تردد عن تدمير عدد من ابراج الضغط العالي بمحافظة الجيزة، تبين أنه خبر قديم تم نشره بتاريخ 15 يونيو 2015.

>