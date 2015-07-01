موجز الصحافة المحلية.. الداخلية تحذر شخصيات مهمة من عمليات الإرهاب

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "الداخلية تحذر شخصيات مهمة من عمليات الإرهاب" حيث ألقــت أجهــزة الأمــن القبــض علــى أدمــن صفحــة «المقاومــة الشــعبية فى الجيزة» التــى تبنت جريمة اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام.

وأكــد مصدر بمديرية أمن الجيزة أن المتهم المنتمى لما يسمى بـ«كتائب المقاومة الشعبية بالجيزة» التى أعلنت مسؤوليتها عن الحادث يدعى محمود العدوى،23 سنة، عاطل، وألقى القبض عليه على أحد مقاهى الإنترنــت بالجيزة، فيما قالت فضائيــة «العربية» إن الحركــة المزعومــة حركــة مغمورة تســتهدف رجال الشرطة، وهى حركة محســوبة على جماعة الإخوان المسلمين، فى وقت كشفت فيه مصادر أمنية رفيعة المســتوى أن التحقيقــات توصلــت إلى أن الســيارة التى استخدمها الجناة فى تنفيــذ العملية الإرهابية الخسيسة كانت تحمل أسطوانة غاز إلى جانب نصف طن من مادة «تى إن تى» شديدة الانفجار.

وقالت صحيفة "الأهرام" إن الدكتور هشام عبد الحميد مدير إدارة التشريح بالطب الشرعى ومساعد كبير الأطباء الشرعيين أكد أن الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد استشهد اثر إصابته بتهتك فى الرئة وحدوث نزيف فى تجويف الصدر وهو الذى أودى بحياته، بالإضافة إلى حدوث نزيف حاد فى الكبد، وأوضح أن أى انفجار للعبوات الناسفة ينجم عنه شظايا تخترق الجسد أو موجة انفجارية تؤدى إلى الوفاة مباشرة دون أن تخترق أية أجسام معدنية جسد الضحية، وهذا ما حدث مع الشهيد بركات.

وأكدت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر، قراراً بتشكيل اللجنة العلمية المُشتركة من خبراء قطاع الآثار المصرية، لجمع وتوثيق المادة العلمية الخاصة بمشروع «بانوراما» تاريخ مصر العسكرى عبر العصور، والدراسات والمواقع التابعة للبانوراما المُزمع إقامتها ضمن مشروع تطوير المواقع الأثرية بمحور «قناة السويس الجديدة»، وذلك خلال العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، وتتكون اللجنة برئاسة الدكتور محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية، وتضم فى عضويتها الدكتور محمد عبدالمقصود مُنسق مشروع بانوراما التاريخ العسكرى، كما تضم رئيس الإدارة المركزية للحيازة، ومديرى عام الآثار، والحفائر، والمتابعة بشمال سيناء، ومنطقة آثار مطروح، ومفتشى آثار مناطق البحيرة، والإسكندرية، ومدير عام المحاجر، وقال أمين إنه من المُقرر أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى غضون أسبوعين.

وعلمت صحيفة "المصرى اليوم" أن مجلس الوزراء قرر مراجعة جميع القرارات التى أصدرها المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأسابيع الماضية ومنها إقالة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات السابق وتعيين مجلس جديد إلى جانب سعيه إلى خفض أسعار البنية التحتية المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات إلى شركات المحمول، وهو الأمر الذى اعترض علية أكثر من 100 من أعضاء الإدارة العليا بالشركة المصرية للاتصالات وتضامن معهم أكثر من 5 آلاف موظف.

وأوضحت صحيفة "الشروق" أن مصدر قضائى بالنيابة العامة قال إن المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد هو المكلف بالإشراف على النيابة العامة حاليا بجميع فروعها وكذالك يباشر التحقيقات التى تجرى فى واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

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