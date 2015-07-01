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أمن الجيزة يفرق مظاهرات الإخوان فى العمرانية بالغاز المسيل للدموع

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أمن الجيزة يفرق مظاهرات الإخوان فى العمرانية بالغاز المسيل للدموع أمن الجيزة يفرق مظاهرات الإخوان فى العمرانية بالغاز المسيل للدموع
أطلقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة قنابل الغاز المسيل للدموع، فى محاولة لتفريق عناصر جماعة الإخوان المتجمهرين بشارع الثلاثين بمنطقة العمرانية، والسيطرة عليهم قبل إثارة الشغب والفوضى.

وتلقى اللواء محمود فاروق، مدير الادارة العامة للمباحث، إخطاراً بخروج عناصر جماعة الإخوان المسلمين عقب الانتهاء من صلاة التراويح بمنطقة العمرانية، وتجمهرهم حاملين قنابل المولوتوف الحارقة، فى محاولة منهم لبث الرعب فى نفوس المواطنين، وإثارة الفوضى بالتزامن مع الذكرى الثانية لـ 30 يونيو.

على الفور تم الدفع بتشكيلات الأمن المركزى التى أطلقت قنابل الغاز لتفريقهم، وقامت أجهزة البحث الجنائى بملاحقة المشاركين فى المظاهرة بشوارع منطقة العمرانية.

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مصر 365