أخبار عاجلة

«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المستشار محمد الجمل: 2 مليون قضية جنائية ومدنية تنظر بالمحاكم

Google+ Print
المستشار محمد الجمل: 2 مليون قضية جنائية ومدنية تنظر بالمحاكم المستشار محمد الجمل: 2 مليون قضية جنائية ومدنية تنظر بالمحاكم
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن منظومة القضاء المصرى تعانى من عدة عوامل تحول دون تحقيق العدالة السريعة والناجزة تجاه قضايا الإرهاب أبرزها أسباب واقعية تتمثل فى كثرة عدد القضايا الجنائية والمدنية والبالغة 2 مليون قضية بحسب قوله، مشيراً إلى أن الدوائر التى خصصت لنظر القضايا الجناية للإرهاب والتى تتراوح ما بين 6 إلى 7 دوائر ، لا تتناسب وحجم هذه القضايا.

وأضاف "الجمل" خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه يوجد عيب فى النظام القضاء المصرى كافة يتمثل فى عدم وجود عمل تكنولوجى فى النواحى الكتابية والإدارية والتنظيمية، مؤكداً أننا مازلنا نطبق النظام التقليدى القديم والكتابة بالقلم، وذكر قائلا: "هذه اسباب واقعية لابد وأن تحل".

ومن حيث الأسباب القانونية والتشريعية قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إشكال الطعن بالنقض، موضحاً أنه وفق قانون الإجراءات الجنائية الحالى وقانون المرافعات فإن الطعن بالنقض يعد ازدواجية نظراً للأحكام المترتبة على الطعن ومن ثم النقض، مشدداً على ضرورة معالجة هذه الأسباب حتى يتم الحسم فى قضايا الإرهاب بشكل سريع وعادل.


>- ننفرد بنشر المواد المستحدثة على قانون "مكافحة الإرهاب"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365