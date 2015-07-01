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أمن الشرقية يفتح طريق"ههيا – الزقازيق" ويلاحق العشرات من إخوان قرية مرسى

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أمن الشرقية يفتح طريق"ههيا – الزقازيق" ويلاحق العشرات من إخوان قرية مرسى أمن الشرقية يفتح طريق"ههيا – الزقازيق" ويلاحق العشرات من إخوان قرية مرسى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، منذ قليل، من إعادة فتح الطريق العام "الزقازيق - ههيا" بعد دقائق من قيام مجموعة من الإخوان بقرية العدوة بقطعه من أمام القرية، وقامت قوة من الأمن المركزى بملاحقتهم ومطاردتهم مما دفعهم للفرار إلى الزراعات.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد قيام مجموعة من الإخوان بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس المعزول، بقطع الطريق العام "الزقازيق – ههيا ".

وفى سياق متصل تشهد محافظة الشرقية استنفارا أمنيا مكثفا بمختلف أنحاء المحافظة.

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مصر 365