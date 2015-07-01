المشروبات الغازية ليس لها فائدة وتسبب 184 ألف حالة وفاة سنويًا

تواصل الأبحاث الطبية التحذير من الأضرار الصحية للمشروبات الغازية، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تافتس الأمريكية، عن أن المشروبات المحلاة بالسكر بمختلف أنواعها ليست لها أى فوائد صحية، بل على النقيض تمامًا تتسبب فى مخاطر صحية كبيرة.

وتابعت الدراسة أن المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المحلاة بالسكر ومشروبات الطاقة ومشروبات الشاى المثلج تتسبب فى وفاة أكثر من 184 ألف شخص سنويًا جراء الإصابة بمرض السكرى وأمراض القلب والسرطان، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا للغاية.

وأوصى الباحثون الحكومات على مستوى العالم باستبعاد هذه المشروبات من الحمية الغذائية لمواطنيهم، نظراً للأضرار الصحية الخطيرة التى تتسبب فيها، مضيفين أن المشروبات المحلاة بالسكر بمختلف أنواعها تتسبب فى وفاة 133 ألف مريض سكر على مستوى العالم، و45 ألف حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، و6450 حالة وفاة بالسرطان.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Circulation"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.