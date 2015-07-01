حظك اليوم: توقعات الأبراج الأربعاء 1- 7- 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 1- 7- 2015
>نصيحة لامرأة الزوج الحمل: لا تجعليه يمل من تعقبك له ولا تزعجيه بتنبيهاتك وخوفك الدائم عليه ولا تحاولى التصريح له بأنه غير محق حتى لو كنت على قناعة بأنه مخطئ لأن إيمانه الراسخ يجعله يعتقد أنه معصوم من الخطأ
توقع ماغى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية
>خذى الأمور على محمل الجد لأن الاستماع الجيد يجنبك المشكلات.
2-حظك اليوم برج الثور يوم اأمربعاء 1- 7- 2015
>الزوج الثور لا يحب المرأة الغيورة والتى تجرى وراءه وهو يعجب بالمرأة المسالمة التى لا تغضبه عليك أن تبذلى مزيدا من الجهد حتى تكونى مرنة وصبورة فى التعامل مع شريكك حاولى أن تسايريه وتأجيل النقاشات الحاجة معه إلى الوقت الذى تكونان فيه على انفراد.
توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين
>عليك الاجتهاد أكثر للحصول على السعادة فى الحياة السعى إليها مفيد ومهم.
3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 1- 7- 2015
>الارتباط بالزوج الجوزاء بسيط ولذيذ شرط أن لا تصاحبه المعاناة وعليك أن تتذكرى باستمرار أن لديه جوهر ومشاعر روحية خاصة به ولا يرغب فى تقاسمها مع أحد حتى معك فلا تعقدى الأمور حتى لا تفشل علاقتك.
توقعات ماجى فرج لـ"الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين
>الحياة يمكن أن تكون هادئة وهنيئة إذا ما قدرتى مشاعر الشريك وحافظتى عليها.
4-حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 1- 7- 2015
>لكى تفهميه عليك ببذل جهود كبير للوصول إلى قلبه، مولود برج السرطان يحب العائلة ومرتبط جدا بوالدته وغالبا ما يقارن كثيرا بينك وبينها فحاولى الترحيب دائما بكل ما تقوم به والدته وإذا استطعت لعب دور الأم الثانية فهذا أفضل
توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>على المرأة التى ترتبط بالرجل مولود برج السرطان أن تشعره ويؤمن بأنك له وحده
5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الأربعاء 1- 7- 2015
>لا تحاولى أن تبالغى فى الاهتمام بانفعالك على حساب الزوج الأسد، لأن ذلك سيجعله يشعر بالجرح والحزن بشكل غريب، وللمحافظة عليه عليك تقبل الأمر الواقع وحاولى أن تشعريه بالعواطف الدافئة التى يفتقدها معك.
توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>حاولى أن تجددى فى علاقتك بالشريك فأنت على حافة الهاوية من علاقتكما.
6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 1- 7- 2015
>راعى واحترمى عاداته وخصوصيته وما سيهديه إليك ولا تبدى له أى ملاحظة فى هذا فهذا يجرح كرامته، لا تكونى لحوحة واستقبلى النقد بابتسامة وتذكرى بأن الزوج العذراء ليس مثاليا للدرجة التى يتوقعها الناس.
توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>هذا الشريك له طبيعة خاصة الفهم للعلاقة هو الذى سيبقيها على قيد الحياة وغير ذلك فأن نهايتها الفشل.
7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 1- 7- 2015
>فكرى قبل اتخاذ قرار الموافقة على الارتباط من مولود برج الميزان وتذكرى بأنك فى حالة الموافقة على طلب الزواج منه فأنك ستمضين نصف حياتك غير راضية عن هذا القرار.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>معه عليك التعود على المماطلة والتأجيل فهو لا يتغير ابدا إلا فى حالات قليلة جدا.
8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 1- 7- 2015
>مسألة الغيرة ليست بسيطة وشديدة الحساسية لدى العقرب لأن زوجته كزوجة القيصر يجب أن تكون فوق جميع الشبهات إذا كنت تغارين عليه فمن الأفضل أن تقنعى نفسك بعكس ذلك حتى تكونى مرتاحة النفس.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>يجب أن تكونى ذكية فالذكاء مهم فى التعامل مع زوج بمواصفات العقرب.
9- حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 1- 7- 2015
>الزوج القوس لا يحب العلاقات العائلية كثيرا وهو لن يثقل عليك بزيارات أقاربه فحاولى أنت أيضا أن لا تثقلى عليه بزيارات أقاربك
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>حاولى فهم طبيعة شريكك وتعاملى معه ومع ظروفه بفطنة وذكاء.
10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 1- 7- 2015
مولود برج الجدى حريص جدا على عدم تدليل أولاده إلى الدرجة التى قد تفسدهم فيطالبهم بالاحترام والنظام والطاعة والحزم.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين
>حاولى أى تدللى الأطفال وتفعلى عكس ما يؤمن ويطلب فمن شأن هذا أن يدمر العلاقة الأسرية بينكما.
11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 1- 7- 2015
>الزوج الدلو يحب أن تكون أموره كلها مرتبة وحسب مواعيد دقيقة فهو يعشق النظام والترتيب ويهتم بمظهره جدا، فهو يختار زوجته أو حبيبته على هذا النحو.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>حياتك هادئة لا طعم لها العواطف غير مفعلة نهائيا حاولى أن تحركى المياه الراكدة للمحافظة على الحياة معه.
12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 1- 7- 2015
>حاولى الحفاظ عليه من قبل بعض الأصدقاء الذين يقصدون اللعب فى مشاعره وزيادة آلامه وتذكرى فإن الزوج الحوت سيكون مخلصا لك ما دمت على قيد الحياة.