حظك اليوم: توقعات الأبراج الأربعاء 1- 7- 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 1- 7- 2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

2-حظك اليوم برج الثور يوم اأمربعاء 1- 7- 2015

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 1- 7- 2015

توقعات ماجى فرج لـ"الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 1- 7- 2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الأربعاء 1- 7- 2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 1- 7- 2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 1- 7- 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 1- 7- 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 1- 7- 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 1- 7- 2015

>نصيحة لامرأة الزوج الحمل: لا تجعليه يمل من تعقبك له ولا تزعجيه بتنبيهاتك وخوفك الدائم عليه ولا تحاولى التصريح له بأنه غير محق حتى لو كنت على قناعة بأنه مخطئ لأن إيمانه الراسخ يجعله يعتقد أنه معصوم من الخطأ>خذى الأمور على محمل الجد لأن الاستماع الجيد يجنبك المشكلات.>الزوج الثور لا يحب المرأة الغيورة والتى تجرى وراءه وهو يعجب بالمرأة المسالمة التى لا تغضبه عليك أن تبذلى مزيدا من الجهد حتى تكونى مرنة وصبورة فى التعامل مع شريكك حاولى أن تسايريه وتأجيل النقاشات الحاجة معه إلى الوقت الذى تكونان فيه على انفراد.>عليك الاجتهاد أكثر للحصول على السعادة فى الحياة السعى إليها مفيد ومهم.>الارتباط بالزوج الجوزاء بسيط ولذيذ شرط أن لا تصاحبه المعاناة وعليك أن تتذكرى باستمرار أن لديه جوهر ومشاعر روحية خاصة به ولا يرغب فى تقاسمها مع أحد حتى معك فلا تعقدى الأمور حتى لا تفشل علاقتك.>الحياة يمكن أن تكون هادئة وهنيئة إذا ما قدرتى مشاعر الشريك وحافظتى عليها.>لكى تفهميه عليك ببذل جهود كبير للوصول إلى قلبه، مولود برج السرطان يحب العائلة ومرتبط جدا بوالدته وغالبا ما يقارن كثيرا بينك وبينها فحاولى الترحيب دائما بكل ما تقوم به والدته وإذا استطعت لعب دور الأم الثانية فهذا أفضل>على المرأة التى ترتبط بالرجل مولود برج السرطان أن تشعره ويؤمن بأنك له وحده>لا تحاولى أن تبالغى فى الاهتمام بانفعالك على حساب الزوج الأسد، لأن ذلك سيجعله يشعر بالجرح والحزن بشكل غريب، وللمحافظة عليه عليك تقبل الأمر الواقع وحاولى أن تشعريه بالعواطف الدافئة التى يفتقدها معك.>حاولى أن تجددى فى علاقتك بالشريك فأنت على حافة الهاوية من علاقتكما.>راعى واحترمى عاداته وخصوصيته وما سيهديه إليك ولا تبدى له أى ملاحظة فى هذا فهذا يجرح كرامته، لا تكونى لحوحة واستقبلى النقد بابتسامة وتذكرى بأن الزوج العذراء ليس مثاليا للدرجة التى يتوقعها الناس.>هذا الشريك له طبيعة خاصة الفهم للعلاقة هو الذى سيبقيها على قيد الحياة وغير ذلك فأن نهايتها الفشل.>فكرى قبل اتخاذ قرار الموافقة على الارتباط من مولود برج الميزان وتذكرى بأنك فى حالة الموافقة على طلب الزواج منه فأنك ستمضين نصف حياتك غير راضية عن هذا القرار.>معه عليك التعود على المماطلة والتأجيل فهو لا يتغير ابدا إلا فى حالات قليلة جدا.>مسألة الغيرة ليست بسيطة وشديدة الحساسية لدى العقرب لأن زوجته كزوجة القيصر يجب أن تكون فوق جميع الشبهات إذا كنت تغارين عليه فمن الأفضل أن تقنعى نفسك بعكس ذلك حتى تكونى مرتاحة النفس.>يجب أن تكونى ذكية فالذكاء مهم فى التعامل مع زوج بمواصفات العقرب.>الزوج القوس لا يحب العلاقات العائلية كثيرا وهو لن يثقل عليك بزيارات أقاربه فحاولى أنت أيضا أن لا تثقلى عليه بزيارات أقاربك>حاولى فهم طبيعة شريكك وتعاملى معه ومع ظروفه بفطنة وذكاء.

مولود برج الجدى حريص جدا على عدم تدليل أولاده إلى الدرجة التى قد تفسدهم فيطالبهم بالاحترام والنظام والطاعة والحزم.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 1- 7- 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 1- 7- 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>تعودى على العيش فى ظل أحلام اليقظة مع مولود برج الحوت

>حاولى أى تدللى الأطفال وتفعلى عكس ما يؤمن ويطلب فمن شأن هذا أن يدمر العلاقة الأسرية بينكما.>الزوج الدلو يحب أن تكون أموره كلها مرتبة وحسب مواعيد دقيقة فهو يعشق النظام والترتيب ويهتم بمظهره جدا، فهو يختار زوجته أو حبيبته على هذا النحو.>حياتك هادئة لا طعم لها العواطف غير مفعلة نهائيا حاولى أن تحركى المياه الراكدة للمحافظة على الحياة معه.>حاولى الحفاظ عليه من قبل بعض الأصدقاء الذين يقصدون اللعب فى مشاعره وزيادة آلامه وتذكرى فإن الزوج الحوت سيكون مخلصا لك ما دمت على قيد الحياة.