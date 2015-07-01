ضبط جوال متفجرات وبندقية آلية ودوائر كهربائية بحوزة شخصين فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق وجهاز الأمن الوطنى بمركز قوص، من ضبط شخصين، بحوزتهما جوال من مادة النترات القابلة للانفجار وبندقية آلية ودوائر كهربائية.

كانت تحريات جهاز الأمن الوطنى بقنا، قد أفادت قيام "محمد.ع .أ" 26 عاما و"أحمد.ج .ح" 40 عاما، بالتخطيط للقيام بعمليات تفجير لأبراج كهرباء الضغط العالى، بمحافظة قنا وبناء على قرار النيابة العامة تم ضبط المتهمين وأفادت الأجهزة الأمنيه أنه عثر بحوزتهما على جوال بداخله مادة النترات وبندقية آلية ودوائر كهربائية لاستخدامها فى عمليات تفجير.

وأضافت الأجهزة الأمنية أن المتهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما ، لاتهامهما فى العديد من الوقائع، من أبرزها وضع عبوات ناسفة وقنابل بدائية الصنع ومحدث صوت فى كمائن بقنا .