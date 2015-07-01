أخبار عاجلة

«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط جوال متفجرات وبندقية آلية ودوائر كهربائية بحوزة شخصين فى قنا

Google+ Print
ضبط جوال متفجرات وبندقية آلية ودوائر كهربائية بحوزة شخصين فى قنا ضبط جوال متفجرات وبندقية آلية ودوائر كهربائية بحوزة شخصين فى قنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا بالتنسيق وجهاز الأمن الوطنى بمركز قوص، من ضبط شخصين، بحوزتهما جوال من مادة النترات القابلة للانفجار وبندقية آلية ودوائر كهربائية.

كانت تحريات جهاز الأمن الوطنى بقنا، قد أفادت قيام "محمد.ع .أ" 26 عاما و"أحمد.ج .ح" 40 عاما، بالتخطيط للقيام بعمليات تفجير لأبراج كهرباء الضغط العالى، بمحافظة قنا وبناء على قرار النيابة العامة تم ضبط المتهمين وأفادت الأجهزة الأمنيه أنه عثر بحوزتهما على جوال بداخله مادة النترات وبندقية آلية ودوائر كهربائية لاستخدامها فى عمليات تفجير.

وأضافت الأجهزة الأمنية أن المتهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما ، لاتهامهما فى العديد من الوقائع، من أبرزها وضع عبوات ناسفة وقنابل بدائية الصنع ومحدث صوت فى كمائن بقنا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365