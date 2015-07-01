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رئيس الشاباك: حماس غير قادرة على حرب إسرائيل واكتفت ببناء الأنفاق بالحدود

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رئيس الشاباك: حماس غير قادرة على حرب إسرائيل واكتفت ببناء الأنفاق بالحدود رئيس الشاباك: حماس غير قادرة على حرب إسرائيل واكتفت ببناء الأنفاق بالحدود
قال يورام كوهين، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك"، أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلى، إن حركة حماس فى مأزق استراتيجى شديد الآن فى قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن كوهين قوله، إن حماس كانت تأمل أن يصلها أموال طائلة تحت مسمى إعادة إعمار قطاع غزة، لكن خلافاتها الحادة مع السلطة الفلسطينية حال دون ذلك.

وحول ما إذا كانت حماس ترغب فى خوض حرب جديدة مع الجيش الإسرائيلى، أكد كوهين أن حركة حماس مازالت تطور من قدراتها العسكرية وكذلك مستمرة فى بناء وإعادة ترميم الأنفاق الحدودية، لكن حماس لا تستطيع فى الوقت الراهن خوض معركة جديدة ضد إسرائيل.

وأكد رئيس الشاباك أن الفلسطينيين فى قطاع غزة سئموا من حكم حركة حماس فى غزة، وأصبحوا لا يؤمنون بأفكارهم.
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