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الأمم المتحدة تجدد المطالبة بهدنة انسانية فى اليمن

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الأمم المتحدة تجدد المطالبة بهدنة انسانية فى اليمن الأمم المتحدة تجدد المطالبة بهدنة انسانية فى اليمن
طالب موفد الأمم المتحدة الى اليمن مجددا بهدنة انسانية فى هذا البلد وذلك خلال محادثات اجراها الثلاثاء فى الرياض مع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، بحسب ما اعلن مصدر حكومى يمنى.

وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال المسؤول بعد لقاء هادى واسماعيل ولد شيخ احمد ان " تتعرض لضغوط من الامم المتحدة من اجل هدنة". وقد استأنف الموفد الدولى اتصالاته فى المنطقة بعد فشل محادثات السلام الاخيرة فى جنيف.

واضاف "لكن الحكومة تريد وقفا لاطلاق النار وانسحاب ميليشيا الحوثيين من المناطق والمدن" التى احتلوها مع حلفائهم، العسكريين الذين ظلوا موالين للرئيس السابق على عبدالله صالح.

ويصر فريق الرئيس هادى على تطبيق قرار مجلس الامن الدولى 2216 الذى ينص خصوصا على انسحاب المتمردين من الاراضى التى احتلوها منذ بدء هجومهم العام الماضى .

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مصر 365

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