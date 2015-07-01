أخبار عاجلة

«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي لـ في الجول: مجلس الإدارة يمنح خيارين فقط للسولية

Google+ Print
الإسماعيلي لـ في الجول: مجلس الإدارة يمنح خيارين فقط للسولية الإسماعيلي لـ في الجول: مجلس الإدارة يمنح خيارين فقط للسولية

قال محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي إن اجتماعا لمجلس الإدارة أسفر عن رغبة في حصر الخيارات أمام عمرو السولية لاعب الدراويش في خيارين فقط.

وصرح أبو السعود لـFilGoal.com "مجلس الإدارة اجتمع. وبالأصوات اتفقنا على أن نطرح خيارين أمام السولية اجتماعنا معه يوم السبت".

وأوضح "إما أن يبقى مع الإسماعيلي لموسم أخر. يجدد عقده. أو يرحل لكن لخارج ".

وكان أبو السعود قد صرح لـFilGoal.com بأنه يأمل في أن يستمر السولية في مصر، كاشفا عن عرض من الزمالك يقدر بـ10 ملايين جنيه للدراويش في حال وافقوا على رحيله لفريق داخل مصر.

وينتهي عقد السولية مع الإسماعيلي في الصيف المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي

ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي

سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا

سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا

ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين

ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة