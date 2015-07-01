الإسماعيلي لـ في الجول: مجلس الإدارة يمنح خيارين فقط للسولية

قال محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي إن اجتماعا لمجلس الإدارة أسفر عن رغبة في حصر الخيارات أمام عمرو السولية لاعب الدراويش في خيارين فقط.

وصرح أبو السعود لـFilGoal.com "مجلس الإدارة اجتمع. وبالأصوات اتفقنا على أن نطرح خيارين أمام السولية اجتماعنا معه يوم السبت".

وأوضح "إما أن يبقى مع الإسماعيلي لموسم أخر. يجدد عقده. أو يرحل لكن لخارج مصر".

وكان أبو السعود قد صرح لـFilGoal.com بأنه يأمل في أن يستمر السولية في مصر، كاشفا عن عرض من الزمالك يقدر بـ10 ملايين جنيه للدراويش في حال وافقوا على رحيله لفريق داخل مصر.

وينتهي عقد السولية مع الإسماعيلي في الصيف المقبل.