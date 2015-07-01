مصطفى فتحي لكاظمة الكويتي: لا يفرق معي عرضكم .. ورئيس الزمالك يطلب ما يشاء

رد مصطفى فتحي جناح الزمالك على هجوم إدارة نادي كاظمة الكويتي على مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض والتي وصفه فيها يوسف بواسكندر أمين سر النادي بعدم الاحترافية.

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وقال فتحي لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "لا أعلم شيء عن عرض كاظمة ولا يفرق معي سواء أن يتم قبوله أو رفضه.. فأنا ألعب في الزمالك أكبر أندية الوطن العربي".

وأضاف "لماذا غضب مسؤولو كاظمة من مطالب مرتضى منصور؟ هو رئيس النادي ويطلب ما يشاء لأنه يرى أنني أساوي هذا الرقم".

وتابع مصطفى فتحي "عموما أنا كما قلت لا يشغل بالي الاحتراف حاليا وسعيد في الزمالك.. وأركز على تحقيق الدوري المصري".

ويتصدر الزمالك الدوري بفارق تسع نقاط ويحتاج لسبع نقاط من أجل حصد اللقب الغائب منذ 2003-2004.