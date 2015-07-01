أخبار عاجلة

«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مصطفى فتحي لكاظمة الكويتي: لا يفرق معي عرضكم .. ورئيس الزمالك يطلب ما يشاء

Google+ Print
مصطفى فتحي لكاظمة الكويتي: لا يفرق معي عرضكم .. ورئيس الزمالك يطلب ما يشاء مصطفى فتحي لكاظمة الكويتي: لا يفرق معي عرضكم .. ورئيس الزمالك يطلب ما يشاء

رد مصطفى فتحي جناح الزمالك على هجوم إدارة نادي كاظمة الكويتي على مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض والتي وصفه فيها يوسف بواسكندر أمين سر النادي بعدم الاحترافية.

طالع || نادي كاظمة: مرتضى منصور لا يعرف الحد الأدنى عن الاحتراف بدليل "الأوتوبيس"

وقال فتحي لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "لا أعلم شيء عن عرض كاظمة ولا يفرق معي سواء أن يتم قبوله أو رفضه.. فأنا ألعب في الزمالك أكبر أندية الوطن العربي".

وأضاف "لماذا غضب مسؤولو كاظمة من مطالب مرتضى منصور؟ هو رئيس النادي ويطلب ما يشاء لأنه يرى أنني أساوي هذا الرقم".

وتابع مصطفى فتحي "عموما أنا كما قلت لا يشغل بالي الاحتراف حاليا وسعيد في الزمالك.. وأركز على تحقيق الدوري المصري".

ويتصدر الزمالك الدوري بفارق تسع نقاط ويحتاج لسبع نقاط من أجل حصد اللقب الغائب منذ 2003-2004.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع