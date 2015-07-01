فتحي مبروك يتغزل في لاعبي الأهلي بعد ثلاثية الترجي

أكد فتحي مبروك المدير الفني للأهلي أن الفوز الكبير الذي حققه الاهلي علي منافسه الترجي التونسي في افتتاحية مباريات دوري المجموعات بدوري الكونفدرالية 3-0 يؤكد أن لاعبو الفريق يمتلكون قدرات ومهارات وخبرات كبيرة وتجعلهم من افضل اللاعبين علي مستوي مصر وافريقيا.

وقال مبروك للصحفيين يوم الثلاثاء إن من الادلة الدامغة علي صحة كلامه أنه لا يجد صعوبة أو عدم قدرة علي الفهم او التنفيذ عندما يقدم في التدريبات التي تسبق اي مباراة علي تطبيق افكار فنية جديدة.

وضرب مثالا بذلك من خلال مباراة الترجي عندما نفذ جملا تكتيكية هجومية مع عدد كبير من اللاعبين تطلبت انسجام وتفاهم بداية من الدفاع وحتي رؤوس الحربة واجاد الكل في تطبيقها خلال مباراة الترجي.

وتصدر الأهلي مجموعته برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن النجم الساحلي الذي تغلب على الملعب المالي بهدف.