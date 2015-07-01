«خليفة الإنسانية» تبدأ توزيع مليون سلة غذائية في مصر

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم مساعدات غذائية للشعب المصري الشقيق، بدأت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مشروع توزيع مليون سلة غذائية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية إن هذه المساعدات الغذائية تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للفقراء والمحتاجين خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك.

حالات إنسانية

وثمنت جمعية الأورمان المصرية جهود مؤسسة خليفة الإنسانية في التعاطي مع الحالات الإنسانية المختلفة في مصر وتقديم مختلف أشكال الدعم لها، وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية إن الجمعية تقدر جميع جهود المؤسسة ودعمها المتواصل للمشروعات التنموية والحالات الإنسانية في مصر.

وأضاف إن جمعية الأورمان بدأت تنفيذ مشروع توزيع مليون سلة غذائية تتضمن المواد الغذائية الأساسية للمحتاجين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه يعتبر المشروع الأضخم الذي تنفذه المؤسسة خلال شهر رمضان الجاري.

يذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية نفذت خلال عام 2014 بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة برامج تنموية إنسانية بقيمة 97 مليون درهم استفاد منها حوالي 100 ألف أسرة مصرية بتمويل مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر للأسر غير القادرة لمساعدتها على تأمين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها.

تحسين

كما تم توزيع المواشي والأكشاك ومشروعات تنموية صغيرة أخرى بجانب مشاريع تحسين البيئة المعيشية التي يقيم فيها سكان القرى الأكثر فقراً في مصر بما يضمن لهم حياة كريمة من خلال إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة سواء بإعادة بناء المنزل بالكامل أو سقفه وتوصيل الكهرباء والمياه النقية إليه فضلاً عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقراً من الخدمات العامة.

سيشل

واصلت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية مشروعها السنوي إفطار صائم وتوزيع التمور في سيشل والذي تم بإشراف عبد الله إبراهيم السويدي سفير الدولة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة. وقامت سفارة الدولة لدى تنزانيا عبر منفذها المؤسسة الإسلامية بإقامة مشروع إفطار صائم في المسجد الكبير بسيشل.. كما قامت بتوزيع التمور في معظم أنحاء سيشل وما زالت السفارة تواصل توزيع التمور، وعبر الصائمون عن الفرحة الكبرى بالدعوة الصادقة النابعة من القلب لشعب الإمارات حكومة وشعباً.