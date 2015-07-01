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صلاح يرد على شائعة ' إغلاق هاتفه وتجاهل فيورنتينا '

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صلاح يرد على شائعة ' إغلاق هاتفه وتجاهل فيورنتينا ' صلاح يرد على شائعة ' إغلاق هاتفه وتجاهل فيورنتينا '

قال إنزو بوتشيوني الصحفي في جريدة (كوريرو ديللو سبورت) الإيطالية إن محمد صلاح جناح فيورنتينا أغلق هاتفه أمام وكلائه الذين لم يستطيعوا الوصول إليه. لكن الدولي المصري نفى ذلك بشكل ساخر.

وينتظر أن يعقد صلاح اجتماعا حاسما يوم الأربعاء يقرر فيها إما الاستمرار مع فيورنتينا أو الرحيل والنظر للعروض المقدمة من إنتر وميلان وغيرها.

وقال بوتشيوني عبر راديو (بلو) الإيطالي: "مفاوضات فيورنتينا مع صلاح غامضة. والوكلاء العرب لا يعرفون الكثير عن كرة القدم فقط يتفاوضون حول المقابل المادي".

وأضاف "صلاح أغلق هاتفه لأنه يقضي أجازته ولا يستطيع وكلائه الوصول إليه على الرغم من الاجتماع المقرر له غدا. لكن هذا أيضا غير مؤكد".

ومع انتشار الخبر عبر (Twitter) رد صلاح على خبر غلق هاتفه قائلا لموقع (فيولا نيوز) الذي نشره: "هل أنت متأكد؟" في إشارة لقضية غلق الهاتف.

فعاد الصحفي الإيطالي بوتشيوني لكتابة تغريدة عبر حسابه قائلا: "صلاح اجتمع مع وكلائه بشكل غير رسمي في مدينة ميلانو يوم الثلاثاء. وغدا الأربعاء بعد الظهر سيكون الاجتماع الرسمي لحسم مصيره".

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