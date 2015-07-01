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ارتفاع ضغط الدم يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر

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ارتفاع ضغط الدم يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر ارتفاع ضغط الدم يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل فريق الباحثون بيانات حوالى 17000 مشترك من الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر.

ووجد فريق البحث أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، مقارنة مع الأشخاص الذين لم يكن لديهم استعداد وراثى لارتفاع ضغط الدم.

وأكد الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسى لأمراض القلب والأوعية الدموية، محذرين ضد استخدامه كإستراتيجية وقائية لمرض الزهايمر.

وقال الباحث المشارك فى الدراسة جون كاوي، أستاذ علم الأحياء فى جامعة بريجهام، إن حوالى 5.3 مليون شخص من جميع الأعمار يعانون من مرض الزهايمر، كما أنه من المتوقع أن ترتفع عدد الحالات بنسبة 40٪ على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

وأضاف الباحثون أن مرض الزهايمر هو السبب الرئيسى السادس للوفاة فى الولايات المتحدة، حيث إن ما يقرب من 700000 شخص تتراوح أعمارهم بين 65 وكبار السن، متوقعًا أن يموتوا من المرض خلال هذا العام، وقد نشرت نتائج الدراسة عبر مجلة “Plos One”،.

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مصر 365