مجموعة "ألغوريا" من مجوهرات "كاريرا إي كاريرا"

شاعرية أصيلة ورقّة لا متناهية، جمال وطاقة طبيعية صافية. روح ومعنى ونفس. طاقة متحوّلة تحمل بين طيّاتها ذكريات منسية. مجوهرات فريدة تطير من أيدي الصاغة المخضرمين وتخلّف وراءها أذيالاً من الذهب والياقوت والألماس.

هذه مجموعة "ألغوريا" Alegoría الجديدة. قطع تسود فيها الفراشات. هذه المخلوقات الصغيرة المذهلة والمفعمة بالمعنى والروح، تلهم قصصاً تعطي أجنحة لكلّ رغباتنا وأحلامنا الجامحة. قصص، أحلام، سحر وإنّما أيضاً روحانية.

بعيداً عن الرمزيّة والسموّ، يحتفي كبار الصاغة في دار "كاريرا إي كاريرا" Carrera y Carrera بالأنوثة السرمدية عبر تقديمهم مجوهرات تتميّز بحيوية الأحجام وتصاميم منسجمة تنضح حركة. الحياة والحركة والخفّة تلتقي في مجوهرات تشعر وكأنّها جزء لا يتجزّأ من المتحلّي بها.

إنّها مجوهرات الأحلام التي ترسم حدود كون من الغموض والشاعرية حيث أكثر الأحلام جموحاً، يمكن أن تصبح حقيقة.

"ألغوريا" Alegoria مجموعة مؤلفّة من أقراط وخواتم وعقود يميّزها المزيج العصري من الذهب الأبيض والاصفر والياقوت الزهري والألماس.