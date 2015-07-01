كرة يد - أيمن صلاح لـ في الجول: الأحمر قرر العودة إلى الزمالك

قال أيمن صلاح المدير الفني لفريق الزمالك لكرة اليد إن أحمد الأحمر نجم منتخب مصر قرر العودة إلى من جديد إلى بيته بشكل نهائي.

ويعقد الزمالك اجتماعا مع أحمد الأحمر في حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأيمن صلاح يوم الأربعاء.

وأضاف أيمن صلاح لـFilGoal.com يوم الثلاثاء "أحمد الأحمر قرر العودة بشكل رسمي إلى الزمالك واتفقنا على بنود التعاقد ويبقى التوقيع الرسمي فقط في الاجتماع".

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وأشار "اللاعب أغلق ملف الاحتراف وقرر العودة إلى بيته من جديد.. ويلقى ترحيبا منّا والإدارة وسيتم توقيع العقود رسميا يوم الأربعاء".

وتابع "مازلنا لم ننته من الصفقات كما وعدنا جمهور الزمالك .. وأمامنا القيد متاح حتى يوم السابع من يوليو المقبل".

وبات الأحمر هو الصفقة الثامنة للزمالك هذا الموسم في كرة اليد.

لكن أيمن صلاح أكد أنه لن يغلق قائمته هذا الموسم وسيترك بعض المقاعد الشاغرة..

وأتم "انتظروا بإذن الله مفاجآت في الفترة المقبلة".