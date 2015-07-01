أخبار عاجلة

«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كرة يد - أيمن صلاح لـ في الجول: الأحمر قرر العودة إلى الزمالك

Google+ Print
كرة يد - أيمن صلاح لـ في الجول: الأحمر قرر العودة إلى الزمالك كرة يد - أيمن صلاح لـ في الجول: الأحمر قرر العودة إلى الزمالك

قال أيمن صلاح المدير الفني لفريق الزمالك لكرة اليد إن أحمد الأحمر نجم منتخب قرر العودة إلى من جديد إلى بيته بشكل نهائي.

ويعقد الزمالك اجتماعا مع أحمد الأحمر في حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأيمن صلاح يوم الأربعاء.

وأضاف أيمن صلاح لـFilGoal.com يوم الثلاثاء "أحمد الأحمر قرر العودة بشكل رسمي إلى الزمالك واتفقنا على بنود التعاقد ويبقى التوقيع الرسمي فقط في الاجتماع".

أنا أحمد الأحمر – (3) الكرة التي كادت تنهي مشواري مع المنتخب.. ولهذا رفض الاتحاد احترافي

أنا أحمد الأحمر (4) – اتسعت الفجوة بين الزمالك والأهلي.. فرفضوا احترافي في برشلونة

وأشار "اللاعب أغلق ملف الاحتراف وقرر العودة إلى بيته من جديد.. ويلقى ترحيبا منّا والإدارة وسيتم توقيع العقود رسميا يوم الأربعاء".

وتابع "مازلنا لم ننته من الصفقات كما وعدنا جمهور الزمالك .. وأمامنا القيد متاح حتى يوم السابع من يوليو المقبل".

وبات الأحمر هو الصفقة الثامنة للزمالك هذا الموسم في كرة اليد.

لكن أيمن صلاح أكد أنه لن يغلق قائمته هذا الموسم وسيترك بعض المقاعد الشاغرة..

وأتم "انتظروا بإذن الله مفاجآت في الفترة المقبلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي

ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي

سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا

سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا

ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين

ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة