وكيل اللاعب لـ في الجول: المصري والمقاصة يطلبان معروف.. واللاعب ينتظر الزمالك

قال أسامة فرحات وكيل اللاعب معروف يوسف إن متوسط الميدان النيجيري مطلوب في المصري البورسعيدي ومصر للمقاصة.

ويعد معروف من الأسماء التي تشارك كثيرا تحت لواء المدير الفني البرتغالي جوزفالدو فيريرا في الزمالك هذا الموسم.

وأوضح فرحات "اللاعب لازال يرغب في البقاء مع الزمالك".

واستدرك "سننتظر رأي النادي. وبناء على ذلك سنرى العروض المقدمة لنا من المصري والمقاصة ونحدد موقفنا".

إلى ذلك، رفض عبد الله سيسيه مهاجم الزمالك عرضا من ناد كويتي لم يفصح النادي الأبيض عن اسمه.

سيسيه مطلوب في عدد من الأندية، والزمالك طلب تسويقه وعرضه للبيع حتى يفسح مكانه لأجنبي أخر في قائمة الفريق الأبيض.