سعد سمير ومؤمن زكريا لم يشاركا في المران الجماعي للأهلي

اكتفى الثنائي سعد سمير ومؤمن زكريا لاعبا الأهلي بالجري الخفيف حول الملعب على هامش مران الفريق الأحمر يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس في الدوري المصري.

ولم يشارك الثنائي في تدريبات الكرة وبعد إنهاء الجري الخفيف والتأهيل انتقلا إلى صالة الجيمانزيوم لتقوية العضلات.

وعاد مؤمن زكريا للمشاركة في مباراة الترجي التونسي وسجل هدفا في فوز الأهلي 3-0 بكأس الكونفدرالية بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

ويحاول الأهلي مواصلة الانتصارات المحلية أملا في تعثر الزمالك متصدر الدوري المصري بفارق تسع نقاط وللأبيض مباراة مؤجلة.