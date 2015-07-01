مبروك يجتمع بمؤمن زكريا .. وجمعة يشارك في تقسيمة الأهلي

حرص فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على الاجتماع بمؤمن زكريا جناح الفريق على هامش مران الثلاثاء الاستعدادي لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل.

ولعب مؤمن زكريا مع الأهلي بعد عودته من الإصابة أمام الترجي التونسي وسجل هدفا في فوز فريقه 3-0.

ونقل مراسل FilGoal.com أن الاجتماع جاء لمناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بمشاركة اللاعب في الأمتار الأخيرة من مواجهة الترجي التونسي التي أقيمت يوم الأحد.

وحضر هشام العامري عضو مجلس إدارة الأهلي مران الفريق لدعم اللاعبين وتحفيزهم بعد الفوز في أولى مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وفي إطار المران نفسه، حرص وائل جمعة مدير الكرة على المشاركة في التقسيمة التي اختتم بها فتحي مبروك مران الفريق.

وجاءت مشاركة جمعة لرفع الروح المعنوية للاعبين وتحفيزهم على مواصلة الانتصارات.

ولم يشارك سعد سمير في المران واكتفى بالجري حول الملعب.