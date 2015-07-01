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نادي كاظمة: مرتضى منصور لا يعرف الحد الأدنى عن الاحتراف بدليل ' الأوتوبيس '

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نادي كاظمة: مرتضى منصور لا يعرف الحد الأدنى عن الاحتراف بدليل ' الأوتوبيس ' نادي كاظمة: مرتضى منصور لا يعرف الحد الأدنى عن الاحتراف بدليل ' الأوتوبيس '

فتح أمين سر نادي كاظمة الكويتي يوسف بوسكندر النار على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في تصريحات لصحيفة الشاهد الكويتية.

وقال بوسكندر: "أرسلنا عرضا للزمالك من أجل مصطفى فتحي. العرض لا يحمل أي بنود مالية للتفاوض، هو مجرد استطلاع للرأي".

وتابع "رئيس الزمالك بدلا من الرد علينا بشكل محترم. وجدناه يتحدث في الإعلام المصري عن أرقام مالية خيالية من نسج خياله هو".

وأضاف "مرتضى مغرور، وبلا سبب مفهوم".

اوتوبيس!

ثم أردف "أندهش كثيرا حين أسمعه يطلب حافلة أو حافلتين كجزء من الصفقات للزمالك، أو على سبيل المنحة".

وأكمل "لا يملك مرتضى الحد الأدنى من الاحترافية. الاوتوبيسات تدل على ذلك".

واستفاض "أما الأهلي على النقيض. فمعاملته معنا محترمة في الصفقات التي كنا فيها كطرفين".

وأتم "لم يقم الأهلي بأي فعل من تلك الأشياء المخجلة التي فعلها الزمالك. هذا يوضح الفارق بين الناديين".

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فيديو اليوم السابع