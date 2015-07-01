رسميا - إيتو ' يغير الكرة في تركيا ' بالانضمام لأنطاليا سبور

أعلن الكاميروني صامويل إيتو انضمامه رسميا لفريق أنطاليا سبور التركي لمدة 3 سنوات قادما من سامبدوريا الإيطالي.

وكان إيتو قد وصل تركيا يوم الخميس الماضي قبل أن يخضع للكشف الطبي وينهي إجراءات انضمامه لأنطاليا قبل أن يعلن اليوم انضمامه رسميا للفريق.

وقال إيتو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "أنا فخور بانضمامي لفريق أنطاليا سبور لمدة 3 سنوات، قبل اتخاذ قراري ذهبت لزيارة النادي والمدينة وهذا جعلني أشعر بأنني أستطيع الحلم حتى في هذا السن".

وأضاف "مشروع النادي الجديد والاستاد الجديد واللاعبون الجدد، فلسفة النادي التي تشاركوها معي ستغير كرة القدم في تركيا".

وكان إيتو قد انتقل لسامبدوريا الإيطالي يناير الماضي بعد نصف موسم قضاه مع إيفرتون الإنجليزي.