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الكشف عن - تشك كان سينضم لأرسنال عام 2002 لولا قوانين إنجلترا

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الكشف عن - تشك كان سينضم لأرسنال عام 2002 لولا قوانين إنجلترا الكشف عن - تشك كان سينضم لأرسنال عام 2002 لولا قوانين إنجلترا

كشف التشيكي بيتر تشك حارس أرسنال الجديد والمنضم إليه مؤخرا من صفوف جاره تشيلسي أنه كان قريبا من اللعب للمدفعجية عام 2002 لولا قوانين إنجلترا التي منعته من إتمام الصفقة.

وقال تشك لموقع أرسنال الرسمي "كان هناك فرصة من قبل للانضمام إلى أرسنال عام 2002 لكن في هذا الوقت لم تكن التشيك ضمن دول الاتحاد الأوروبي لذلك احتجت لتصريح عمل".

وأضاف "كنت في الـ18 من عمري والشروط هي أن تتجاز 75% من المشاركات الدولية مع بلادك أخر سنتين وبالطبع كان هذا مستحيلا وفي النهاية ذهبت لفرنسا للانضمام إلى رين".

وتابع "كان هناك الكثير من الأندية المهتمة بي أبرزهم كان أرسنال وأنا كنت متحمسا للعب في الدوري الإنجليزي ومع فريق كبير لكن لم يكن الوقت حان لأتي".

وأردف "ربما لو كنت حصلت على تصريح العمل لتغيرت حياتي تماما لكننا هنا الآن بعد 10 سنوات أو أكثر بإمكاننا كتابة قصة جديدة مع أرسنال".

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فيديو اليوم السابع