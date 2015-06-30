ضبط قاتل ابن عمه وسائق بحوزتهما سلاحان و9 طلقات بنصر النوبة

>ألقى ضباط مباحث مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، اليوم، الثلاثاء، القبض على مزارع هارب من قضية قتل ابن عمه بمركز دراو، وبرفقته سائق، وعثر بحوزتهما على سلاحين ناريين و9 طلقات.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، يفيد بوصول معلومات لضباط مباحث مركز شرطة نصر النوبة، عن قيام سائق ومزارع أحدهما هارب من قضية قتل، باستقلال سيارة ملاكى لترويج تجارة الطلقات النارية على عملائهما بطريق وادى النقرة بمركز نصر النوبة.

كلف العقيد أشرف زكريا الأمير رئيس فرع البحث وسط أسوان، بسرعة تشكيل قوة أمنية ترأسها الرائد إبراهيم عطية وشارك فيها النقيب أحمد صبرى والنقيب أحمد بهاء والنقيب أحمد سليمان، ضباط مباحث مركز شرطة نصر النوبة، لضبط المتهمين، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة.

ومن خلال إعداد عدة أكمنة بطريق وادى النقرة، نجحت القوة فى القبض على "سيد.ع.ع" 41 سنة، مزارع، ومقيم بعزبة العرب بمركز كوم أمبو، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة قتل ابن عمه بمركز دراو منذ عام ونصف، وعثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن طبنجة 9 مم، ألمانى الصنع، و5 طلقات من ذات العيار.

كما تم ضبط المتهم "صالح.ك.ا" 45 سنة، سائق، ومقيم بعزبة العرب مركز كوم أمبو، وعثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 مم تركى الصنع، و4 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالى.

وذلك أثناء استقلالهما سيارة ملاكى تحمل أرقام (ط ر ق 4085) ملاكى الغردقة، وفى طريقهما إلى ترويج الطلقات النارية على عملائهما بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7 أحوال مركز شرطة نصر النوبة، وجار العرض على النيابة لتولى التحقيق.