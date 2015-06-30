أخبار عاجلة

«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
قرار من النيابة بضبط وإحضار تلميذ بالصف السادس الابتدائي والسبب كارثي -
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017 -
بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد -
رسمياً .. وزيرة التضامن الإجتماعي توافق على منح هذه الحالات معاشات استثنائية -
التضمان الاجتماعي تُعلن عن آخر موعد لتلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية -
الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مدينة برج العرب: تنظيم قوافل طبية لسد العجز بقرى البنجر

Google+ Print
رئيس مدينة برج العرب: تنظيم قوافل طبية لسد العجز بقرى البنجر رئيس مدينة برج العرب: تنظيم قوافل طبية لسد العجز بقرى البنجر
زار اللواء أحمد متولى رئيس مركز ومدينة برج العرب القرية المركزية بالبنجر وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالى قرى البنجر وخاصة الصحية منها.

كان فى استقباله المهندس الحسينى إبراهيم على مدير عام المراقبة العامة لقرى البنجر والمهندسة منى الصفتى مدير إدارة التنمية بالمراقبة تفقد خلالها المستشفى المركزى التى تعانى العديد من المشكلات والتقى بالعديد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ووعد بأنه سيتم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للبدء فى تسيير قوافل طبية بصفة منتظمة لمنطقة البنجر لحين الانتهاء من حل المشكلات التى تواجه تشغيل المستشفى المركزى.

كما قام بزيارة وحدة طب الأسرة بمدينة برج العرب وكان فى استقباله الدكتور عصام فؤاد مدير الوحدة والدكتورة سناء هشام حيث تفقد أقسام الوحدة والتقى ببعض المواطنين للتعرف منهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم وكذلك مقترحاتهم وشكواهم لتطوير الخدمة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365