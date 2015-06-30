رئيس مدينة برج العرب: تنظيم قوافل طبية لسد العجز بقرى البنجر

زار اللواء أحمد متولى رئيس مركز ومدينة برج العرب القرية المركزية بالبنجر وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالى قرى البنجر وخاصة الصحية منها.

كان فى استقباله المهندس الحسينى إبراهيم على مدير عام المراقبة العامة لقرى البنجر والمهندسة منى الصفتى مدير إدارة التنمية بالمراقبة تفقد خلالها المستشفى المركزى التى تعانى العديد من المشكلات والتقى بالعديد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ووعد بأنه سيتم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للبدء فى تسيير قوافل طبية بصفة منتظمة لمنطقة البنجر لحين الانتهاء من حل المشكلات التى تواجه تشغيل المستشفى المركزى.

كما قام بزيارة وحدة طب الأسرة بمدينة برج العرب وكان فى استقباله الدكتور عصام فؤاد مدير الوحدة والدكتورة سناء هشام حيث تفقد أقسام الوحدة والتقى ببعض المواطنين للتعرف منهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم وكذلك مقترحاتهم وشكواهم لتطوير الخدمة.

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