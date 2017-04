وفاة النجم جاك كارتر عن 93 عاماً

توفي النجم الكوميدي الشهير Jack Carter عن عمر ناهز الـ 93 عاماً، في منزله في بيفرلي هيلز-كاليفورنيا نتيجة مشكلة في التنفس.

وكان الناجم الذي أمضى في مسيرته الفنية أكثر من 50 عاماً قد أتم الـ93 عاماً قبل 4 أيام من وفاته .

وبدأت شهرة Jack من خلال أعمال تلفزيونية عدة بين 1950 و1960، حيث ظهر في عدة أفلام بينها "Viva Las Vegas" عام 1964 ، "The Alligator" عام 1980، إضافة الى "Play It To The Bone" عام 1999 .

كما أطل في أعمال تلفزيونية منها "The Dick Van Dyke Show" و "The Rockford Files" و "Sanford And Son" إضافة الى "Desperate Housewives" و "Shameless and New Girl".

يذكر أن Jack Carter تزوج من Roxanne عام 1971، ولديه 3 أبناء هم Michael و Chase و Wendy كما لديه حفيدان .

