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وفاة النجم جاك كارتر عن 93 عاماً

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الثلاثاء 30-06-2015 19:14

توفي النجم الكوميدي الشهير Jack Carter عن عمر ناهز الـ 93 عاماً، في منزله في بيفرلي هيلز-كاليفورنيا نتيجة مشكلة في التنفس.
وكان الناجم الذي أمضى في مسيرته الفنية أكثر من 50 عاماً قد أتم الـ93 عاماً قبل 4 أيام من وفاته .
وبدأت شهرة Jack من خلال أعمال تلفزيونية عدة بين 1950 و1960، حيث ظهر في عدة أفلام بينها "Viva Las Vegas" عام 1964 ، "The Alligator" عام 1980، إضافة الى "Play It To The Bone" عام 1999 .
كما أطل في أعمال تلفزيونية منها "The Dick Van Dyke Show" و "The Rockford Files" و "Sanford And Son" إضافة الى "Desperate Housewives" و "Shameless and New Girl".
يذكر أن Jack Carter تزوج من Roxanne عام 1971، ولديه 3 أبناء هم Michael و Chase و Wendy كما لديه حفيدان .

 

 

 

 

 

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