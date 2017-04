Jurassic World ما زال في الطليعة

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول فيلم Ted 2 حيث حصد 20.3 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Hollywood Adventures في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 26 مليون دولار، وتراجع فيلم Inside Out الى المرتبة الثالثة مع 26.4 مليون دولار، وتقدم فيلم Minions من المرتبة الخامسة الى الثانية حيث حصد مبلغ 36 مليون دولار وبقي فيلم Jurassic World في المرتبة الأولى بعد أن جمع 82.5 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Spy الى المرتبة الخامسة مع 7.9 مليون دولار، ودخل فيلم Max في المرتبة الرابعة حيث جمع 12.1 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Ted 2 في المرتبة الثالثة حاصداً 33.5 مليون دولار، وبقي فيلم Inside Out في المرتبة الثانية مع 52.3 مليون دولار، وبقي فيلم Jurassic World في المرتبة الأولى بعد أن حصد 54.5 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم American Heist في المرتبة الخامسة حيث شاهده 940 شخص، وبقي فيلم Entourage في المرتبة الرابعة مع 1035 مشاهد، وبقي أيضاً فيلم San Andreas في المرتبة الثالثة حيث شاهده 2444 شخص، وتراجع فيلم Jurassic World الى المرتبة الثانية مع 6549 مشاهد، وعاد فيلم Spy الى المرتبة الأولى بعد أن شاهده 6681 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Guardian في المرتبة الخامسة حيث شاهده 2566 شخص، ودخل أيضاً فيلم Out of the Dark في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 4955 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة بقاء فيلم San Andreas حيث شاهده 5501 شخص، وبقي فيلم Spy في المرتبة الثانية حيث شاهده 10452 شخص وصمد فيلم Jurassic World في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 53722 شخص.

في مصر، دخل فيلم San Andreas في المرتبة الخامسة حيث جمع 54 ألف جنيه، وتقدم فيلم "زنقة ستات" الى المرتبة الرابعة حاصداً 72 ألف جنيه، وتقدم فيلم Insidious: Chapter 3 الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 124 ألف جنيه، وبقي فيلم Spy في المرتبة الثانية مع 125 ألف جنيه وبقي فيلم Jurassic World في المرتبة الأولى بعد أن جمع 359 ألف جنيه.