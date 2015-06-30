هل حاول حلمي بكر الإيقاع بين هاني شاكر وصابر الرباعي؟

شنّ جمهور الفنان هاني شاكر هجوماً شديداً على الموسيقار حلمي بكر، بسبب التصريحات التي أطلقها في حلقته مع الإعلامي طوني خليفة ضمن برنامج "بدون ماكياج"، إذ صرّح الموسيقار أن أمير الغناء العربي هو صابر الرباعي، علماً أن هذا اللقب هو للفنان المصري هاني شاكر منذ سنوات طويلة، وطالبو حلمي بالاعتذار، فما كان من هاني إلاّ التّوجه إلى جمهوره عبر "الفيس بوك" قائلاً:

"جمهوري الحبيب أسعدتني ردود أفعالكم بخصوص رأي الأستاذ حلمي بكر حول لقب أمير الغناء العربي الذي منحه لي جمهوري، ولم يكن لي دخل فيه وأنا أعتز به جداً و في نفس الوقت لم أكن يوماً أسعى لاكتسابه هو أو غيره فأنا يكفيني الفنان هاني شاكر، الذي استطاع بفنه وإخلاصه له وباحترامه لنفسه وفنه وجمهوره أن يحظى بجمهور عظيم مثلكم يحبني ويحترمني .

وأضاف هاني قائلاً:"أما الأستاذ حلمي بكر فإن رأيه هو مجرد رأي شخصي لا يؤثر على جمهوري ومحبيني في كل الوطن العربي".

وحتى لا يعطي هاني الفرصة لأحد للإيقاع بينه وبين صابر الرباعي أكمل حديثه بالقول: "وبالمناسبة أحب أن أشكر أخي وصديقي الفنان المحترم صابر الرباعي الذي أكن له كل الحب والاحترام على رأيه السابق في هذا الموضوع، وأخيراً الموضوع ليس موضوع ألقاب، فاللقب لا يصنع فنان له تاريخ وإنما تاريخ الفنان يصنع اللقب".

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