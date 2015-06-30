بالصور: رانبير وكاترينا عاشقين في عيد ميلاد أرجون كابور

احتفل النجم الهندي Arjun Kapoor مؤخراً بعيد ميلاده الـ30 مع عدد من المشاهير. وكان لافتاً وجود النجمين Katrina Kaif و Ranbir Kapoor اللذين جذبا عدسات المصوّرين بحضورهما الرومانسيّ الذي طغى على حفل الميلاد.

ورافق النجمان زميلهما Arjun إلى فندق "أوبروي"، حيث أقيم الاحتفال، قبل أن يُغادرا سوياً وقد ظهرت عليهما علامات الحبّ.

يُذكر أنّ إشاعات طالت Kapoor و Kaif، إلا أنّ علاقتهما أخذت منحى جدياً، وأعلنا ارتباطهما بعد قصة حبّ طويلة جمعتهما.