«بلاتر» يغيب عن نهائي مونديال السيدات

قال المحامي الخاص للسويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، إن الأخير لن يسافر إلى فانكوفر لحضور نهائي كأس العالم للسيدات في كندا بعد 5 أيام، بعدما أبلغ المنظمين بوجود “أسباب شخصية” تمنعه من الذهاب.

وأضاف المحامي ريتشارد كولين لـ”رويترز” أنه لن يصدر أي تعليق آخر عن الأمر، مشيرا إلى أن الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي النائب الأول لبلاتر سيحضر المراسم -حسبما جاء بموقع سكاي نيوز-.

ووجهت اتهامات بالفساد تتعلق بتنظيم بطولات كبرى لمسؤولين بارزين في الفيفا يوم 27 مايو الماضي في الولايات المتحدة، وأصبح بلاتر تحت ضغط لتقديم استقالته.

وستكون هذه أول مرة لا يحضر فيها بلاتر مراسم تسليم الكأس في بطولة السيدات، التي تقام كل 4 سنوات منذ أن تولى منصب رئيس الفيفا في 1998.