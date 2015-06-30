محافظ قنا: 4 يوليو بدء امتحانات الدور الثاني للشهادات العامة والنقل

أعلن السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا انه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني 2015 للشهادات العامة والنقل” الإعدادية والثانوية العامة والفنية ” يوم 4 يوليو القادم بجميع الإدارات التعليمية علي مستوى المحافظة.

وأوضح أن امتحانات الدور الثانى للصف الأول والثاني الثانوي العام والتجريبي والرياضي تبدأ يوم 4/7/2015 وحتي يوم 15/7، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية “حديث -قديم” يوم 15 /7/ 2015 كما تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوي الفني للصفين الأول والثاني نظام الثلاث سنوات والصفوف من الأول إلي الرابع نظام الخمس سنوات يوم 4/7/2015 القادم، علي أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية “صناعي – زراعي – تجاري” يوم 1 /8/2015.

وأشار أن امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي والتجريبي والمهني ستبدأ يوم 4/7/2015علي أن تنتهي يوم 8 /7/2015 ، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العام والرياضي والتجريبي يوم 9/7/2015 وتنتهي يوم 15/7/2015 والشهادة الإعدادية المهنية يوم 11 /7/2015 وتنتهي 15/7/2015 مضيفا انه مقرر لامتحانات الصف الثاني الابتدائي العام والتجريبي والثالث لمدارس التعليم المجتمعي يوم 4/7/2015 حتي 6/7/2015 والصف الخامس الابتدائي يوم 4/7/2015 حتي 8/7/2015 والشهادة الابتدائية العام والتجريبي يوم 11/7/2015 حتي 15/7/2015 والصف الرابع والخامس لمدارس التعليم المجتمعي يوم 4/7/2015 إلي 7/7/2015 والشهادة الابتدائية لمدارس التعليم المجتمعي يوم 11/7/2015 إلي 14/7/2015.

كما نوه أنه تم تأجيل امتحان الصف الثالث والرابع الابتدائي إلي الأسبوع الأخير من شهر أغسطس لحين الانتهاء من البرنامج العلاجي للقرائية حيث تم إخطار جميع الإدارات التعليمية بالقرار وذلك بناءا علي تعليمات وزارة التربية والتعليم.