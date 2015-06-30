“الهجان” يعلن عن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية “عام – خاص – فني” بقنا

أعلن السيد عبدالحميد الهجان محافظ قنا، عن بدء تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في جميع المدارس الثانوية العامه والفنيه للعام الدراسي 2015/2016 بمديرية التربية والتعليم بقنا ذلك بتلقي الأوراق والملفات الخاصة بالطلاب الناجحين بالدور الأول اعتبارا من يوم السبت الموافق 4/7/2015 حتي يوم 1/8/2015.

وأوضح عماد شاكر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تحديد الشروط والقواعد للقبول بمدارس المرحلة الثانوية والتعليم الفني، أهمها الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام 2014/ 2015 وألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2015 مع مراعاة ما جاء بالقرار الوزاري (1) لسنة 1986 م والذي يجيز زيادة الحد الاقصي للسن سنتين وذلك لابناء محافظة قنا بحيث تكون الاولوية في القبول للاعلي في مجموع الدرجات ثم الاصغر سنا من بين المستوفين للحد الادني لمجموع الدرجات المطلوبة.

مضيفا أنه سيتم القبول بالثانوي العام بالمدارس الحكومية للحاصلين علي مجموع ( 205 ) درجة من مجموع 300 درجة وبالنسبة للفصول الرياضية (200) درجة والقبول بالثانوي الخاص حسب لائحة التعليم الخاص وظروف ومعدلات كل مدرسة.

وبالنسبة للثانوي الفني الفندقي والصناعي سيتم قبول الحاصلين علي مجموع ( 180) درجة بمدرسة قنا الثانوية الفندقية حيث يتم التنسيق من المجموع الاعلي للمتقدمين الي الاقل حتي المجموع المحدد سابقا , اما المدارس الصناعية المتقدمه بنين نظام 5 سنوات فتقبل (200) و(165) درجة للبنات، (175) درجه للمدارس الصناعية الميكانيكية نظام 3 سنوات، (160) درجة لمدارس الزخرفية نظام 3 سنوات بنين، (155) درجه لمدارس الثانوية الصناعية بنات، (180) درجه للتدريب المزدوج صناعي ميكانيكا لنظام 3 سنوات و( 155 ) درجه للتدريب المزدوج صناعي زخرفه 3 سنوات.

كما أشار أنه سيتم قبول الناجحين بمجموع (155) درجه للمتقدمين لمدرسة الثانوية الزراعية المتقدمة بالصالحية نظام 5 سنوات و (150.5) للمدارس الثانوية الزراعية “بنين وبنات” نظام 3 سنوات.

وبالنسبة للحد الأدنى للتعليم التجاري ” بنين وبنات ” يتم القبول للحاصلين علي مجموع (170) درجة 3 سنوات، (190) درجة للمدارس التجارية المتقدمه 5 سنوات، (160) درجة للتدريب المزدوج تجاري 3 سنوات و(153) درجة لفصول خدمات التعليم التجاري “بنين وبنات” 3 سنوات.

كما قال وكيل وزارة التربية والتعليم أن إدارة الوقف التعليمية يتم قبول الناجحين بها لنظام 3 سنوات في المدارس الثانوية التجارية ” بنين وبنات” بمجموع (160) و(150.5) درجة لفصول خدمات التعليم التجاري “بنين وبنات”، (151) درجة للمدارس الثانوية الصناعية بنين و(150.5) درجه للمدارس الثانوية الصناعية بنات .