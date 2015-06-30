بالصور.. المشير طنطاوى يصل عزاء النائب العام وحمدى بدين يؤدى التحية العسكرية له

وصل المشير حسين طنطاوى لتقديم العزاء لأسرة النائب العام المستشار هشام بركات، فى التجمع الخامس، واللافت أن اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق أثناء مشاركته فى العزاء قدم التحية العسكرية للمشير طنطاوى، كما حضر محافظ القاهرة والمستشار على عوض نائب رئيس المحكمة الدستورية العزاء.

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