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بالصور.. مواطنون يتظاهرون فى ميدان التحرير ويطالبون بإعدام "الإخوان"

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نظم عدد من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، تظاهرة بميدان التحرير للتنديد بالحادث الإرهابى الذى استهدف موكب المستشار هشام بركات النائب العام وأسفر عن استشهاده.

وردد المواطنون العديد من الهتافات منها "الشعب يريد إعدام الإرهاب"، و"يا ربعاوى يا كداب حط وشك فى التراب مرشدك لبس النقاب"، و"يا تركيا لمى فلوسك"، و"يا ربعاوى يا جبان فى أرض ملكش مكان اطلع روح لأردوغان" و"تحيا مصر".

وقال المواطن وفيق بن توفيق أحد المشاركين فى التظاهرة: "أنا جاى من محافظة السويس مخصوص علشان أطالب الرئيس السيسى بالقصاص من الإرهابيين"، مضيفاً: "حسبنا الله ونعم الوكيل فى الإخوان".

وأكد أن حادث اغتيال النائب العام لن يزيد الشعب المصرى إلا قوة وإصرارا على محاربة الإرهاب، وتابع: "لن نسمح لأى شخص أن يمس أمن مصر".

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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