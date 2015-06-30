فرض كردون أمنى بمحيط انفجار عبوة ناسفة بحوزة إرهابى بالمعصرة

قامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمنى بمحيط انفجار قنبلة بدائية الصنع انفجرت فى إرهابى قبل زرعها فى أحد الأكمنة بالمعصرة.

كانت عبوة ناسفة بحوزة إرهابى قد انفجرت منذ قليل بمنطقة المعصرة أثناء توجهه لأحد الأكمنة الأمنية للقيام بعملية إرهابية مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة .

على الفور انتقل خبراء المفرقعات بالقاهرة وبصحبتهم الأجهزة الكشفية للقيام بعمليات التمشيط للوقوف على ملابسات الحادث .

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