فرض كردون أمنى بمحيط انفجار عبوة ناسفة بحوزة إرهابى بالمعصرة

قامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمنى بمحيط انفجار قنبلة بدائية الصنع انفجرت فى إرهابى قبل زرعها فى أحد الأكمنة بالمعصرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
على الفور انتقل خبراء المفرقعات بالقاهرة وبصحبتهم الأجهزة الكشفية للقيام بعمليات التمشيط للوقوف على ملابسات الحادث .
كانت عبوة ناسفة بحوزة إرهابى قد انفجرت منذ قليل بمنطقة المعصرة أثناء توجهه لأحد الأكمنة الأمنية للقيام بعملية إرهابية مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة .
على الفور انتقل خبراء المفرقعات بالقاهرة وبصحبتهم الأجهزة الكشفية للقيام بعمليات التمشيط للوقوف على ملابسات الحادث .
>