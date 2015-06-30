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أيمن عبد النور يرفض ميلان وإنتر من أجل وست هام

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أيمن عبد النور يرفض ميلان وإنتر من أجل وست هام أيمن عبد النور يرفض ميلان وإنتر من أجل وست هام

يقول وكيل أعمال المدافع التونسي لنادي موناكو الفرنسي إن موكله لديه العديد من العروض الكبرى، لكنه بات قريبا من وست هام يونايتد.

وكيل اللاعب كشف عن اهتمام ميلان وإنتر ويوفنتوس بموكله، لكنه استدرك "لا نرغب في الرحيل إلى إيطاليا".

وأضاف عبد القادر الجيلاني وكيل اللاعب لشبكة كالتشيو ميركاتو "هدفنا هو الدوري الإنجليزي أو الإسباني".

وأردف "لهذا المفاوضات قريبة مع وست هام يونايتد".

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى اهتمام برشلونة بالمدافع صاحب الـ25 عاما والذي قدم عروضا ممتازة في دوري الأبطال الموسم المنصرم.

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