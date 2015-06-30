تشيلسي إلى فالكاو.. نراك في معسكر الموسم الجديد

أكدت صحيفة إنديبندنت البريطانية أن تشيلسي أخطر راداميل فالكاو مهاجم موناكو بأن عليه التواجد في النادي الإنجليزي يوم 19 يوليو.

تشيلسي بات على بعد أيام من إتمام الاتفاق مع موناكو لاستعارة النمر الكولومبي حتى نهاية الموسم مع إمكانية شراء بطاقته الدولية بالكامل بعد ذلك.

وقال التقرير إن تشيلسي بات يتواصل مع فالكاو بوصفه أحد لاعبي الفريق، ولهذا أخطروه بموعد بداية معسكر الموسم الجديد.

ويطلب جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي من فالكاو الاستعداد لهذا المعسكر، حتى يبدأ العمل على استعادة مستواه.

فراداميل فالكاو أحد أفضل مهاجمي بورتو وأتليتكو مدريد السابقين ظهر باهتا مع مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم.

مورينيو عقب على ذلك "أشعر بالضيق حين أرى أشخاص يظنون أن فالكاو الذي كان مع مانشستر يونايتد هو فالكاو الحقيقي".