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رئيس إسبانيول يكشف.. الصفقة الثانية لريال مدريد بينيتث

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رئيس إسبانيول يكشف.. الصفقة الثانية لريال مدريد بينيتث رئيس إسبانيول يكشف.. الصفقة الثانية لريال مدريد بينيتث

أعلن خوان كوليت رئيس نادي إسبانيول أن لاعب فريقه لوكاس فاسكيز على وشك الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد استرجع لاعبه كاسميرو هذا الصيف كأول صفقة يبرمها النادي في عهد مدربه الإسباني رافا بينيتث.

الصفقة الثانية ستكون استرجاعا أيضا لأحد أبناء النادي وهو فاسكيز.

فاسكيز كان لاعبا في صفوف ناشئي ريال مدريد إذ انضم للنادي وهو دون الـ16 من عمره.

وانتقل فاسكيز في الصيف المنصرم إلى إسبانيول وسجل 3 أهداف وصنع 6.

وسيدفع ريال مدريد مليون يورو لاستعادة اللاعب كما ينص عقده مع إسبانيول. وسيحصل الأخير على 25% من حق إعادة تسويق الجناح اليافع.

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