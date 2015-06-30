الداخلية: نبحث تحديد هوية المتهمين فى انفجار اكتوبر

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه فى حوالى الساعة 6.30 مساء اليوم الثلاثاء تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بحدوث انفجار بسيارة ملاكى يستقلها شخصان حال سيرها بطريق امتداد جمال عبد الناصر بالحى الـ 11 بدائرة قسم ثان أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات لمكان الحادث وبالفحص تبين حدوث انفجار عبوات متفجرة كانت بحوزة مستقلى السيارة، مما أسفر عن مصرعهما وتفحم السيارة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد هوية مستقليها.

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