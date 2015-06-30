غرق 3 أطفال بينهم فتاة أثناء السباحة فى ترعة البغدادى بمدينة البياضية

لقى 3 أطفال مصرعهم بينهم فتاة غرقًا فى ترعة البغدادى بمدينة البياضية، اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء استحمامهم فى مياه الترعة، وتم نقلهم للمستشفى، وأمرت النيابة بدفن جثثهم.

>بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بوفاة كل من "مصطفى،ج" 15 عاما، وشقيقته "أمينة،ج" 15 سنة، و"وائل،ن" 13 سنة، وذلك خلال الاستحمام فى مياه النيل بالبغدادى، التابعة لمركز البياضية، فانتقل على الفور رجال المسطحات المائية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لانتشال الجثث، وتم إيداعهم بمستشفى الأقصر الدولى، وأمر المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر بدفن جثث الـ3 أطفال لعدم وجود شبهة جنائية بالحادث.

شبكةعيونالإخبارية

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