تعرفى على أضرار نقص فيتامين "د" عند طفلك

أهمية فيتامين "د" لطفلك

فيتامين "د" من أهم الفيتامينات التى يحتاجها جسم الإنسان ولا يمكن الاستغناء عنه، ولكن على الرغم من ذلك فالحصول على هذا الفيتامين من الطعام فقط، أمرا ليس سهلا نظرا لندرة نسبته فى الغذاء.>بالنسبة للأطفال ففيتامين "د" يمثل دورا هاما فى نموهم، وهو ما يوضحه أستاذ طب الاطفال الدكتور طلعت حسن سالما قائلا: "إن الدور الأساسى الذى يلعبه هذا الفيتامين، يتمثل فى توصيل الكالسيوم من الدم إلى العظام، وهو ما يساهم بصورة كبيرة فى استفادة العظام من عنصر الكالسيوم، الذى يعد أهم العناصر فى بنائها".

أما فى حالة نقص فيتامين "د" فهذا الأمر يعد سببا مباشرا لإصابة الطفل بلين العظام وتقوس الساق، وأيضا تأخر نمو الأسنان، وبالتالى فالمشكلة التى يتعرض لها الكثير من الأطفال، نتيجة لنقص هذا الفيتامين، هى عدم استفادة اجسامهم من نسب الكالسيوم التى يحصلوا عليها من الطعام، ففى حالة نقص فيتامين "د" يصعب توصيل الكالسيوم على العظم وبالتالى لا يمكن الاستفادة منه.

الحصول على فيتامين "د"

>تعرض البشرة لأشعة الشمس يعد من أهم الوسائل التى يمكن من خلالها الحصول على فيتامين "د"، وذلك يرجع تبعا لرأى طلعت إلى أن أعلى نسبة من هذا الفيتامين تتركز فى طبقات الجلد، وتذوب بمجرد تعرضها لأشعة الشمس، وهو ما يسمح بمرورها إلى الدم.

كما يمكن تناول العلاجات التعويضية لفيتامين "د"، ولكن بجب التأكد اولا من نقص هذا الفيتامين من خلال تحليل الدم.