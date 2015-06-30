هروب نحو 1200 سجين بينهم عناصر بالقاعدة من سجن في اليمن

هرب حوالي 1200 سجين، من بينهم من يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “القاعدة”، خلال اشتباكات في سجن وسط اليمن، وفقاً لما أعلن مسؤولون ومصادر أمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني بغرفة عمليات محافظة تعز قوله “إن مجاميع من عناصر القاعدة وميليشيات الإصلاح اقتحموا اليوم مقر السجن المركزي بمدينة تعز وقاموا بتهريب أكثر من ألف و200 من السجناء الخطرين من السجن”.

وقال المصدر في تصريح للوكالة إن المسلحين هاجموا مبنى السجن المركزي وهربوا السجناء الموجودين فيه، مشيراً إلى أن هؤلاء السجناء من المحكوم عليه في قضايا جنائية مختلفة وعناصر إرهابية خطرة.

وقال إنه تم الافراج عن عدد من السجناء الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج، وأنه لم يتبق في السجن سوى المحكوم عليهم بأحكام قضائية في جرائم جنائية وقضايا متعلقة بالإرهاب.