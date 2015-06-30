مقتل قيادي حوثي في تعز وغارات على عدن

قتل قيادي في جماعة الحوثيين، الثلاثاء، في مواجهات مع المقاومة الشعبية في منطقة الزنقل غرب مدينة تعز جنوبي البلاد، حسبما أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”.

والقيادي قتل مع 5 من مرافقيه، على يد قوات المقاومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقتل اثنان وجرح 5 آخرون من مليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في هجوم للمقاومة على نقطة أمام بوابة معسكر اللواء 22 بالجند، شرقي تعز، التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات عنيفة.

وسقط قتلى وجرحى في اشتباكات تشهدها الجبال القريبة من منطقة نخلا، شمال غربي مأرب الواقعة وسط اليمن، بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات عسكرية موالية لهادي من جهة أخرى.

وشنت طائرات التحالف العربي عدة غارات استهدفت عربات عسكرية للحوثيين وقوات صالح في مناطق متفرقة في عدن جنوبي البلاد، وتركزت على خور مكسر والتواهي وبئر أحمد والرباط شمالي المدينة.

وفي محافظة أبين المجاورة شن التحالف غارة استهدفت نقطة تفتيش وعربة عسكرية للحوثيين وحلفائهم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ومن جهة أخرى، قتل ما لا يقل عن 28 شخصا بينهم 8 نساء في هجوم ليل الاثنين الثلاثاء، في صنعاء استهدف منزل شقيقين من قادة الحوثيين، وتبناه تنظيم “داعش” الذي ينشط أيضا في اليمن.

وقال مصدر أمني إن الهجوم الذي تم بواسطة سيارة مفخخة، استهدف منزل الشقيقين فيصل وحميد جياش حيث كان يقام مجلس عزاء بعد وفاة أحد أقارب العائلة.

وطوق المسلحون الحوثيون الحي الواقع في وسط صنعاء، بعد الانفجار الذي خلف حفرة في الطريق وأدى إلى تدمير أجزاء من جدران مجاورة.