رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: مرتضى هاتفني من أجل السولية.. وعرض 10 ملايين ولاعبين

كشف محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com عن مكالمة هاتفية جمعته بمرتضى منصور نظيره في الزمالك من أجل عمرو السولية نجم الدراويش.

وكان الزمالك قد أكد أنه تواصل مع الإسماعيلي ومع اللاعب لإقناعه بارتداء القميص الأبيض في الموسم المقبل.

وكشف FilGoal.com أن الإسماعيلي وصله عرضا شفهيا من مرتضى منصور بـ10 ملايين جنيه و3 لاعبين يضمهم الدراويش في المقابل من الزمالك من أجل السولية.

وأكد أبو السعود لـFilGoal.com "نعم. مرتضى هاتفني من أجل السولية".

وأوضح "مرتضى منصور قال لي إنه سيبارك بقاء السولية مع الإسماعيلي. لكن لو أصر اللاعب على الرحيل فالزمالك جاهز".

وأردف "منصور وعد بتلبية طلبات الإسماعيلي في حالة أصر السولية على الرحيل".

وأضاف "عرض رئيس الزمالك علي هاتفيا ضم السولية مقابل 10 ملايين جنيه و3 لاعبين تختارهم إدارة الإسماعيلي من أصل 5 أسماء لن أذكرهم احتراما للنادي الأبيض".

واستكمل "كذلك عرض الزمالك أن نستعير أحد اللاعبين الواعدين في القلعة البيضاء".

وأفاد "لازال طموح النادي أن يبقى السولية. وهذا ما سنحسمه في اجتماعنا مع اللاعب".

ويجتمع اللاعب مع الإسماعيلي يوم السبت المقبل لحسم مستقبله مع الدراويش في ظل اهتمام الأهلي والزمالك بخدماته.